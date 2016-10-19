Южно-Сахалинск, 19 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Режим сеансовой подачи газа и электричества в населенные пункты юга Сахалинской области снимут уже в ближайшие дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Перебои в подачей света и газа в дома жителей Анивского района и Южно-Сахалинска начались в середине октября. Причиной стало завышенное потребление голубого топлива «Сахалинской газовой энергетической компанией» (СахГЭК).

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«Дефицит газа возник из-за нарушения условия контракта между «Сахалинской нефтяной компанией» и СахГЭК. Последняя по договору запрашивала на октябрь 37,7 тысяч кубометров газа в сутки, однако, по факту, тратит 50 тысяч. Более того, СахГЭК без уведомления поставщика подключила к газу сразу два крупных планировочных комплекса — Большую Елань и Хомутово, что также вызвало резкий дефицит газа», — доложил главе региона Олегу Кожемяко на совещании, посвященном решению проблемы газо‑ и электроснабжения зампред областного правительства Александр Житков.

По информации областных властей, в ближайшие дни «Сахалинская нефтяная компания» планирует запустить две дополнительные скважины. Но и это не решит проблему — запросы потребителей растут день ото дня.

Для разрешения ситуации у регионального правительства есть сразу несколько идей.

«Необходимо увеличить объемы добычи «Сахалинской нефтяной компании, ускорить процесс ремонта скважин Анивских месторождений и перевести на газ проекта «Сахалин 2» несколько прилегающих сел», — уточнил Олег Кожемяко

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 10 на 11 октября на Анивском газовом месторождении резко упало давление. В результате южные районы области остались без тепла — котельные работают на газе. Депутат областной думы Виктор Любушкин раскритиковал огромные, по его мнению, бюджетные вливания в «Сахалинскую нефтяную компанию». По мнению парламентария, компания не занимается ремонтом скважин, чтобы увеличить их производительность, а бюджетные деньги тратит на сейсморазведку.