Курск, 19 октября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Депутаты Курской областной Думы VI созыва на втором заседании сформировали постоянные комитеты и избрали их председателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, заседание прошло 18 октября, и кроме распределения «портфелей» парламентарии уже приступили к выполнению непосредственных обязанностей — в повестке дня было 12 вопросов.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Руководителем фракции «Единой России» в облдуме стал Александр Полин, КПРФ — Александр Анпилов, ЛДПР — Валерий Федоров, «Справедливой России» — Александр Четвериков.

Комитет по законодательству и местному самоуправлению возглавил Александр Кичигин, комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию — Владимир Харин. Руководить комитетом по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству будет Дмитрий Гурин, комитетом по аграрной политике, природопользованию и экологии — Анатолий Мышакин. Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике возглавил Александр Анпилов, комитет по социальной политике, здравоохранению и культуре — Игорь Зоря. Главой комитета по образованию, науке, семейной и молодёжной политике стал Роман Чекед, главой комитета по физической культуре, спорту, межпарламентским связям и взаимодействию с общественными объединениями — Владимир Сальников.

На втором заседании депутаты одобрили проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2017 год», согласно которому прожиточный минимум пенсионера в регионе в 2017 году составит 7460 рублей и вырастет почти на тысячу рублей по сравнению с текущим годом. Также депутаты поддержали изменения в закон «О прожиточном минимуме в Курской области» и устранили правовой пробел в отношении землевладельцев поселка Меловой Гончаровского сельсовета Суджанского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на перовом заседании, которое прошло 11 октября, депутаты выбрали председателя облдумы и его заместителей. Председателем Курской областной думы шестого созыва был избран «единоросс» Николай Жеребилов, его заместителями — Александр Кичигин и Владимир Иванов.

Шестой созыв регионального парламента был избран на выборах 18 сентября. Списки кандидатов выдвигали пять партий. Победила «Единая Россия» с 50,17% голосов, ЛДПР набрала 18,44% голосов избирателей, КПРФ — 18,14% и «Справедливая Россия» — 6,99%. Единственная партия, которая не смогла преодолеть пятипроцентный барьер — «Зеленые». Они получили всего 2,5% голосов. Из 45 мест в региональном парламенте 23 получили одномандатники, 22 — депутаты, избранные по партийным спискам.