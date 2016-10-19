Брянск, 19 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Брянские общественники направили в Минстрой обращение, в котором говорится о том, что, несмотря на наступившие холода, в регионе продолжает капитальный ремонт кровель, причем рабочие не спешат его завершать. В региональном Фонде капитального ремонта считают, что такая ситуация в рамках нормы, а работы ведутся в плановом режиме.

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Письмо направила активист регионального ОНФ и руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Брянской области Светлана Калинина. В обращении говорится о том, что из-за капительного ремонта без крыши остаются несколько домов по улице Тельмана, Никитина, Вяземского в Брянске. Здесь, по данным общественников, кровельные работы то ведутся, то приостанавливаются.

«Жители домов, оказавшиеся в бедственном положении из-за несоблюдения временных сроков капитального ремонта (проведение кровельных работ поздней осенью), обращаются с жалобами во все структуры власти. Но кровельные работы по-прежнему идут в вялотекущем режиме», — говорится в сообщении.

На эти обвинения ответил глава регионального Фонда капитального ремонта Виктор Горин, заявив, что работы ведутся в плановом режиме. По его словам, крыши не раскрыты — на каждой уложены специальные плотные защитные пленки.

«Несмотря на возникшие сложности у подрядных организаций при производстве работ, Региональный фонд предпринимает все возможные меры по завершению капительного ремонта в сроки без потери качества такого ремонта», — цитирует ответ главы фонда сайт «БрянскToday».

ИА REGNUM напоминает, что всего в области в 2016 году должно быть отремонтировано 262 многоквартирных дома. На эти цели выделено 603 млн рублей из областного бюджета и 18 млн рублей — из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Масштабный ремонт затронет 47 муниципальных образований. Жилищные условия улучшатся у 19,3 тыс. человек.