Красноярск, 19 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Новый главный режиссер Красноярского музыкального театра Николай Покотыло рассказал ИА REGNUM о том, что может сделать выпускник ГИТИСа на сибирской земле.

Адольф фон Менцель. Театр Жимназ

— Что новое вы планируете привнести в работу Красноярского музыкального театра?

— Я надеюсь, что первым моим спектаклем в качестве главного режиссера театра будут «Мертвые души» Александра Пантыкина. Сам автор определил это произведение как «лайт-оперу», то есть легкую оперу. По форме своей это опера, в ней совершенно нет текстовых сцен, все построено на речитативах, дуэтах, терцетах, хоровых сценах — все как в большой опере, но это более легкий жанр, понятный более широкому кругу слушателей.

— Это будет не первая постановка данного произведения?

— Это достаточно новое произведение, но все-таки это не наш эксклюзив. Чтобы был эксклюзив, нужно очень много денег. Идеи есть, и я надеюсь, что мы вырастем со временем до того, чтобы и самим заказывать произведения авторам.

— Что вы готовите для детской аудитории?

— Естественно, мы не можем оставить без внимания наших подрастающих зрителей, мы должны воспитывать, создавать своего зрителя, приучать к хорошему вкусу в театре. И естественно, на первые два года уже запланированы детские спектакли.

— Можете сообщить какие-то названия?

— Я не буду раскрывать тайну, но эти названия лежат на поверхности. Может быть, кто-то скажет: «Это слишком просто. Неужели не могли придумать что-то получше?» А я считаю, что я свои лучшие детские впечатления, такими, как я их вижу сейчас, принести в театр и показать детям. Так что все эти вещи известны. Что-то из этого, может быть, шло в Красноярском театре оперы и балета.

— В каком плане вам хотелось бы воспитать детскую аудиторию? Что бы вы хотели до нее донести?

— Это наши вечные ценности: честь, доброта, любовь к ближнему. Я не очень люблю об этом рассуждать, скажу лишь, что любой материал, детский или взрослый, должен быть направлен на созидание.

— Вы уже сотрудничали с красноярским и театрами, ставили «Овода», не так ли?

— Не только. В музыкальном театре у меня поставлены «Овод», «Прекрасная Галатея», «Безымянная звезда» и «Марица», а в оперном театре я ставил «Снегурочку».

— Как вы оцениваете Красноярский музыкальный театр, его потенциал и возможности?

— Потенциал очень большой, и достигнуто в театре очень многое и до моего прихода, и уже при моем участии. И теперь для меня эта работа выходит на новый качественный уровень, поскольку теперь я не приглашенный режиссер, который проводит с театром пару месяцев, а затем отправляет свой спектакль в свободное плавание, теперь мне как никому видны все проблемы каждой постановки, теперь у меня есть возможность что-то дорабатывать, доводить до совершенства и после выпуска спектакля. Уже через месяц после премьеры, как правило, видишь спектакль совершенно новыми глазами. Потому что после постановочного марафона обычно устаешь, живешь в одном художественном мире и в одной музыке, что-то можешь пропустить, что-то всегда проходит мимо, на что-то не хватает времени. А когда ты постоянно живешь в театре, то спектакли обретают совсем иное качество.

— Планируете ли вы привлечь к музыкальному театру какую-то новую аудиторию?

— Конечно, планирую. Мы будем ставить спектакли для молодежи, для семейного просмотра.

— С какими проблемами вы столкнулись, приступив к работе?

— Имеется масса материала, который просится на сцену. Дайте нам только время и деньги на постановки. Силы у нас есть. Определенно необходимо расширять штатное расписание, потому что у нас просто не хватает артистов, чтобы тянуть такой громадный репертуар, у нас работают одни и те же люди, репетиции с утра до вечера. Сейчас параллельно идет постановка «Дон Жуана в Севилье». С утра люди работают на одной репетиции, потом идут на другую, вечером спектакль — то есть сумасшедший, бешеный график. И это только потому, что у нас такое ограниченное количество артистов.

— Объем финансирования зависит от того, насколько инвестор, в частности государство, осознает важность театра. Как вы оцениваете роль музыкального театра в современном обществе?

— Театр всегда был своего рода университетом и зеркалом общества. В советском обществе музыкальный театр имел узконаправленную жанровую линию и нес чисто развлекательную функцию. Недаром этот театр и назывался раньше театром музыкальной комедии. Сейчас есть возможность уйти от чистой развлекательности и добиться того, чтобы, как говорили наши классики, развлекая, поучать. Если же говорить о зеркале, то те же «Мертвые души» до сих пор не потеряли актуальности. За двести лет ничего не поменялось — коррупция и зло… Когда мы смотрим то или иное произведение по телевизору, то его воздействие эмоционально гораздо слабее, чем в театре. Театр был и будет самым сильным оружием воздействия на людей.