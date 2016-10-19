МИД РФ: У США нет причин не размежевать оппозицию от боевиков до конца
Москва, 19 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Досрочное прекращение огня со стороны военных РФ и Сирии связано с обязательствами американской стороны. Об этом 19 октября журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Этот шаг был обусловлен теми обязательствами, которые взяла на себя американская сторона, а именно: размежевание террористов и умеренной оппозиции. Каждый раз США говорят о том, что размежевание невозможно без прекращения огня», — сказала Захарова.
По её словам,"сейчас нет ни одного условия, ни одной причины не довести размежевание до конца».
Напомним, накануне Минобороны РФ заявило о том, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит о восьмичасовой гуманитарной паузе в Алеппо, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть территорию осаждённого города.
«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе, противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно ввиду того, что формирования «Джабхат-ан-Нусры и примкнувшие к ним террористы в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность. Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джабхат ан-Нусру» по выводу из Алеппо ее формирований. Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время, поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение гуманитарных пауз. В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. Мы имеем информацию о том, что боевики пытаются раствориться среди мирного населения, бросают оружие и сбривают бороды. Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам», — заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей Рудской.
Предполагается, что для гражданского населения будут организованы шесть гуманитарных коридоров, а для экстремистов — ещё два. Планируется распространить по Алеппо листовки с подробным указанием маршрутов выхода.