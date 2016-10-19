Москва, 19 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Досрочное прекращение огня со стороны военных РФ и Сирии связано с обязательствами американской стороны. Об этом 19 октября журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Умеренные террористы?

«Этот шаг был обусловлен теми обязательствами, которые взяла на себя американская сторона, а именно: размежевание террористов и умеренной оппозиции. Каждый раз США говорят о том, что размежевание невозможно без прекращения огня», — сказала Захарова.

По её словам,"сейчас нет ни одного условия, ни одной причины не довести размежевание до конца».

Напомним, накануне Минобороны РФ заявило о том, что 20 октября российская сторона в одностороннем порядке объявит о восьмичасовой гуманитарной паузе в Алеппо, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть территорию осаждённого города.

«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе, противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно ввиду того, что формирования «Джабхат-ан-Нусры и примкнувшие к ним террористы в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность. Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джабхат ан-Нусру» по выводу из Алеппо ее формирований. Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время, поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение гуманитарных пауз. В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. Мы имеем информацию о том, что боевики пытаются раствориться среди мирного населения, бросают оружие и сбривают бороды. Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам», — заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Предполагается, что для гражданского населения будут организованы шесть гуманитарных коридоров, а для экстремистов — ещё два. Планируется распространить по Алеппо листовки с подробным указанием маршрутов выхода.