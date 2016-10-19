Чебоксары, 19 октября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Чувашии сократилось число убийств, но при этом возросло число погибших в результате причинения тяжкого вреда здоровью. В январе — сентябре текущего года зарегистрировано 58 убийств и покушений на убийство (за 9 месяцев 2015 года — 83), их раскрываемость превышает 95%. В этом году раскрыты все 36 преступлений другой категории — умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (за 9 месяцев 2015 года — 23). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУСК по Чувашии, следователи-криниминалисты которого отмечают сегодня, 19 октября, свой профессиональный праздник.

СУСК по Чувашии Отпечатки пальцев

В управлении отмечают, что значительную роль в раскрытии особо тяжких преступлений играют современные виды экспертных исследований и технические средства криминалистики. Наиболее широкое применение получили психофизиологические исследования (ПФИ) с применением полиграфа («детектора лжи»). «Результаты психофизиологических исследований на полиграфе, как правило, дают следователю информацию ориентирующего характера, которая в последующем подтверждается другими доказательствами, в том числе и результатами судебных экспертиз», — сказал старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

В частности, благодаря полиграфу удалось установить причастность гражданина Молдавии к убийству 75-летней дачницы в Цивильском районе. В июне 2016 года злоумышленник признан виновным в убийстве, получив 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. «Материалами дела установлено, что осенью 2014 года злоумышленник в ходе ссоры из-за качества ремонтных работ, которые он выполнял, жестоко избил пенсионерку, отчего та скончалась. После этого он закопал ее тело в погребе, завалив мешками из-под стройматериалов и землей», — отметил Олег Дмитриев.

Благодаря «детектору лжи» раскрыт ряд коррупционных преступлений. К примеру, проведённое исследование в отношении свидетеля и потерпевшего по уголовным делам в отношении бывшего заместителя главы Большекатрасьского сельского поселения Чебоксарского района и экс-оперуполномоченного в совокупности с другими доказательствами позволили инкриминировать им соответственно взяточничество и превышение должностных полномочий. Данные, полученные по результатам исследования на полиграфе, позволили также принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района города Чебоксар Вячеслава Романова (ему инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нанесение побоев, совершенные из хулиганских побуждений).

Также используется при проведении следственных мероприятий панорамная 3D-фотосъемка, которая позволяет более точно воссоздать реальную картину места происшествия в момент преступления. «Её применение позволяет совершать так называемые виртуальные туры по месту преступления и оценить реальные масштабы трагедий», — отметил Олег Дмитриев.

В частности, панорамная 3D-фотосъемка была использована в ходе расследования взрыва бытового газа в жилом доме в селе Тувси Цивильского района, который произошел в январе 2013 года. В результате погибли два человека, трое получили ранения, ущерб оценён в 32,5 млн рублей. Для воссоздания картины произошедшего была виртуально смоделирована ситуация. Обвинение было предъявлено жильцу дома, который самовольно переделал конструкцию газовой и дымовой систем. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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Применение технологии лазерного визирования позволило в кратчайшие сроки установить мужчину, который в августе 2015 года в Чебоксарах ранил из пневматической винтовки подростка. Благодаря этому способу было установлено предположительное место, откуда велась стрельба, после чего подозреваемый был задержан, а орудие преступления изъято. В результате злоумышленник приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, активно используются с целью раскрытия преступлений и сбора улик ультрафиолетовые осветители, металлоискатели, магнитные подъемники, обнаружители скрытых видеокамер, лазерные дальномеры, газоанализатор, источник экспертного света и цианакрилатная камера.

«Например, благодаря применению цианакрилатной камеры было установлено лицо, причастное к убийству 21-летней женщины в Канаше и ее 11-месячной дочери. В ходе осмотра места происшествия в квартире, где они были убиты, был обнаружен и изъят электрический чайник, на котором при помощи цианакрилатной камеры выявлены следы пальцев рук. По результатам судебной дактилоскопической экспертизы установлено, что это следы пригодны для идентификации и принадлежат ранее судимому 21-летнему местному жителю, который в последующем был задержан и арестован», — говорит Олег Дмитриев. Приговором Верховного суда Чувашии молодой человек приговорен к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Особое внимание — нераскрытые убийства прошлых лет. За 2011−2016 годы (с момента образования СКР) в Чувашии раскрыто 260 преступлений прошлых лет, в том числе 13 убийств. Напомним, в октябре 2016 года в республике вынесен приговор в связи с расстрелом бизнесмена в Чебоксарах, совершённым в 2006 году. Выяснилось, что заказчик и исполнитель убийства умерли в 2007 году, их сообщник предстал через 10 лет перед судом.

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Также в октябре 2016 года Калининский районный суд Чебоксар приговорил 34-летнего горожанина к 15 годам строгого режима за убийство таксиста, совершенное в 2002 году. Следствием и судом установлено, что злоумышленник вместе с двумя своими знакомыми с целью угона автомобиля остановил такси и попросил доехать до улицы Патриса Лумумбы. Там пассажиры отказались оплачивать проезд, и осужденный в ходе возникшей ссоры нанес водителю не менее 27 ударов ножом. В результате потерпевший скончался на месте происшествия. Затем они попытались угнать автомобиль, но врезались в стену школы, после чего скрылись с места преступления.

«Раскрыть это особо тяжкое преступление удалось после того, как было установлено совпадение одного из следов пальцев рук, изъятых с места происшествия, с отпечатками автоугонщика: ранее он был дактилоскопирован в органах внутренних дел. Его причастность к преступлению также подтвердили заключения ряда других судебных экспертиз: медицинской, медико-криминалистической и автотехнической, а также результаты психофизиологического исследования на полиграфе, которые свидетельствовали о его осведомленности об обстоятельствах убийства», — сказал Олег Дмитриев.

Отметим, что сегодня, 19 октября, исполняется очередная годовщина со дня образования службы следователей-криминалистов. Ее история началась 62 года назад, когда в органах прокуратуры, наделенных в те годы полномочиями по расследованию уголовных дел, была введена должность прокурора-криминалиста. В 2011 году в связи с реформированием органов прокуратуры полномочия по расследованию уголовных дел переданы новому правоохранительному органу — Следственному комитету РФ. Служба прокуроров-криминалистов преобразовалась в службу следователей-криминалистов.