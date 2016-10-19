Прага, 19 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Полиция Чехии задержала гражданина РФ, подозреваемого в кибер — атаках объектов США, заявили представители полиции Чехии, сообщает 19 октября Reuters.

Dennis Skley Арест за хакерство

Арест был проведен в сотрудничестве с ФБР США, сообщили представители полиции Чехии на своем сайте вечером 18 октября. Гражданин России был задержан в гостинице в Праге. Задержанный упал в обморок и был госпитализирован. Представители полиции отказались дать более подробную информацию.

Уже не в первый раз в преддверии выборов США на американские правительственные ресурсы совершают атаки хакеры. Не в первый раз Вашингтон пытается списать ответственность за это на РФ. Так, ранее WikiLeaks опубликовал более 19 тыс. электронных писем национального комитета Демократической партии США.

Директор ФБР Джеймс Коми, выступая перед юридическим комитетом, заявил, что сейчас агенты работают над тем, чтобы установить, «какие пакости устроила Россия в связи с нашими выборами».