Москва, 19 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Ужесточение регламента Госдумы повысит качество принимаемых законопроектов, и как следствие — уровень доверия граждан к высшему законодательному органу России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 октября заявил вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

FOTOBANK.ER Сергей Неверов

«Я уверен, что изменения в регламент Думы, которые предлагает «Единая Россия», повысят качество принимаемых законопроектов, и как следствие — уровень доверия граждан к высшему законодательному органу России», — заявил Неверов.

По его словам, именно сейчас, в самом начале созыва депутаты должны установить «честные по отношению к нашим избирателям правила работы». «Каждый из нас был делегирован гражданами представлять их интересы. И каждый несет личную ответственность за принимаемые им решения. Я хочу подчеркнуть — личную ответственность», — отметил парламентарий.

Критика, исходящая от граждан и журналистов, в адрес депутатов за то, что зал пленарного заседания часто полупустой, а присутствующие «соревнуются, кто больше нажмет кнопок», является совершенно справедливой, признал Неверов.

«Передача другому депутату своего голоса является с морально-этической точки зрения передачей своей ответственности и своих обязанностей представлять интересы граждан. Это не добавляет авторитета Государственной думе как представительному органу власти», — указал депутат.

Неоднократные призывы к депутатам лично участвовать в заседаниях результата не дали, поэтому теперь необходимо действовать другими, более простыми и эффективными методами, пояснил он. «Достаточно внести изменения в регламент работы Думы: отменить доверенности и установить исключительно личное голосование. И всё», — сказал Неверов. При этом перечень уважительных причин, по которым депутат может отсутствовать на заседании, должен быть предельно коротким, добавил он.

Парламентарий также прокомментировал замечания ряда депутатов о том, что идея голосовать по доверенности в свое время принадлежала именно представителям «Единой России». По его мнению, такие заявления не соответствуют действительности. «Решение было принято Думой второго созыва 21 сентября 1999 года. «Единой России» тогда просто не существовало… Именно вы, кто сегодня дает подобные комментарии, принимали в тот день норму о голосовании по доверенности. Это и Николай Коломейцев, и Михаил Емельянов и другие. Придя в Государственную думу, мы руководствовались принятыми вами правилами. И постепенно голосование по доверенности в исключительных случаях превратилась в профанацию», — пояснил он.

После решения вопроса дисциплины в Думе также рассмотрят тему взаимодействия с членами правительства, отметил Неверов. «Мы уверены, что он (официальный представитель правительства) должен принимать участие не только в заседании Думы, но и при обсуждении законопроекта в профильных комитетах», — сказал парламентарий.

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Госдума 21 октября может обсудить вопрос о запрете доверенностей при голосовании по законопроектам, работа над введением штрафов за «прогулы» пленарных заседаний продолжится.