Грозный, 19 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Чечне назначен новый министр имущественных и земельных отношений. Им стал бывший председатель Конституционного суда республики Ислам Байханов. Его кандидатуру предложил председатель правительства ЧР Абубакар Эдельгериев в связи с тем, что ранее руководивший Минимуществом Роман Эдилов был избран депутатом парламента республики. Об этом ИА REGNUM 19 октября сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

commons.wikimedia.org Флаг Чеченской Республики

Опыта работы на руководящих должностях у Байханова не занимать — он трудился на посту заместителя министра сельского хозяйства, занимал пост руководителя аппарата парламента республики, руководил Конституционным судом Чечни.

Глава республики согласился с предложением премьер-министра, отметив, что Ислам Байханов с первых дней является членом команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. При этом Рамзан Кадыров особо выделил первоочередные задачи для нового министра — наведение порядка в сфере земельного вопроса и увеличение налогооблагаемой базы.

Кроме того, Рамзан Кадыров произвел еще ряд кадровых назначений в администрации главы и правительства. Так, первым заместителем руководителя стал Абдулкахир Израйилов — бывший глава Шелковского района, а директором департамента по связям с религиозными и общественными организациями — советник главы Чечни Рустам Абазов.

Произошли изменения и в руководстве муниципальными районами. Так, исполняющим обязанности главы Шелковского района стал Шемиль Магомаев, который ранее возглавлял Веденский район. На его место назначен Нурди Ахиядов, который служил в Фонде обязательного медицинского страхования ЧР.

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Как сообщало ИА REGNUM, сразу после вступления в должность главы Чечни, 6 октября, Рамзан Кадыров принял отставку правительства республики. Он поручил Абубакару Эдельгериеву исполнять обязанности председателя правительства Чечни вплоть до формирования нового постоянного состава кабинета министров. При этом Кадыров заявил, что в составе нового правительства будут изменения.

«Мы должны усилить работу по всем направлениям. Перед нами встают новые вызовы и задачи, и нам нужны энергичные руководители, с высоким уровнем ответственности, способные оперативно решать поставленные вопросы», — заявил чеченский лидер.