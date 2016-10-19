Москва, 19 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Злоумышленники стали применять новый способ для хищения денег из российских банковских автоматов. Он заключается в использовании специальной компьютерной шины, которую подключают к устройству через проделанное отверстие, об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения».

Valera N. Trubin Банкомат Сбербанка

По словам Кузнецова, метод под названием drilled box мошенники стали применять 4−5 месяцев назад. Он пояснил, что в отверстия просверливают в банкоматах определенной марки, при этом подробности этой процедуры известны руководству Сбербанка.

Банкир добавил, что производителя устройств немедленно проинформировали о легком и быстром способе хищения средств, однако реакции от него не последовало. По его словам, самым распространенным способом ограбления банкоматов остается подрыв их с помощью газа.