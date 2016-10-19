Добрянка, Пермский край, 19 октября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Перми на Совете глав муниципальных районов и округов заместитель председателя краевого правительства Владимир Рыбакин отметил, что на имя губернатора подготовлен документ о рассмотрении возможности выдвижения инициативы по удалению главы поселения Добрянка Сергея Окулова в отставку. Глава региона Виктор Басаргин отметил, что эта ситуация взята на особый контроль, решение будет принято в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Василий Суриков. Изба. 1873

В рамках обсуждения реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда заместитель министра строительства и ЖКХ Фаина Минх пояснила, что 1 сентября следующего года завершается заключительный четвертый этап реализации адресной региональной программы, в рамках которой в Прикамье должно быть расселено 872 дома и более 13 тысяч жителей. Сейчас край реализует третий этап программы.

«На сегодня 18 муниципальных образований в полном объеме эту программу завершили. По ряду муниципалитетов дома введены в эксплуатацию, идет оформление документов. Вместе с тем ряд муниципальных образований даже не в полном объеме заключили контракты на приобретение жилья в муниципальную собственность. В их числе Добрянка — у этой территории есть риск срыва программы», — отметила Фаина Минх.

В свою очередь Виктор Басаргин подчеркнул, что в регионе аварийного жилья меньше не становится и от выполнения программы зависит федеральное софинансирование. «От каждого из вас зависит возможность дальнейшего развития программы по расселению ветхого и аварийного жилья», — обратился губернатор к главам муниципальных образований.

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