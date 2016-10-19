Барнаул, 19 октября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Алтайский край продолжает участие в зерновых интервенциях: очередные торги состоятся сегодня, 19 октября. Но далеко не все аграрии примут в них участие. Из 18-ти элеваторов, претендовавших на хранение интервенционного фонда, аккредитацию прошли только 4. Причем, 2 зернохранилища уже практически заполнены. Подробности сообщают «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова Урожай алтайских зерновых

«К сожалению, в лучшую сторону ситуация не изменилась. К ранее допущенным к торгам 4 элеваторам ничего не добавилось, и к сегодняшним торгам общий объем на них остался 21 тыс. 210 тонн. Хозяйства ждут, когда произойдет увеличение элеваторов для закладки зерна. Играет свою роль удаленность от непосредственных участников: далеко везти не выгодно, транспортные издержки довольно-таки существенны. Поэтому ждут голистически выгодных для себя элеваторов», — пояснил замдиректора краевого центра сельхозконсультирования Виктор Логвинов.

По его словам, окончания процедур аккредитации ожидают еще несколько элеваторов, но решение до сих пор не принято. На сегодняшних торгах будет приобретаться только пшеница 4 класса. Цены, предлагаемые государством на этот вид зерна, составляют 10 тысяч 400 рублей за тонну. Ранее на Алтае в ходе интервенций пшеница 4 класса в среднем продавалась по цене около 10 тысяч рублей за тонну.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2015 года было заявлено, что на хранение интервенционного фонда в Алтайском крае претендовали 18 элеваторов. В случае успешного прохождения аккредитации, у сельхозтоваропроизводителей региона государство смогло бы закупить до 300 тыс. тонн зерна по фиксированным высоким ценам. Тем более, что урожай зерновых на Алтае в этом году составил более 5 миллионов тонн.