Лондон, 19 октября, 2016, 11:22 — ИА Регнум.



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Гражданам Великобритании грозят сокращения количества выходных и размера различных компенсаций в результате выхода страны из состава Европейского союза, сообщает The Independent.

К такому выводу пришли члены организации Vote Leave Watch, которые установили, что Европейский суд в прошлом отклонил ряд решений судов Великобритании в пользу улучшения трудовых условий британских рабочих.

Однако с выходом Соединенного Королевства из ЕС ситуация может измениться. Так, хотя премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что права рабочих будут «защищаться и развиваться консервативным правительством», ни она, ни её министры так и не смогли поддержать законопроект парламентария-лейбориста Мелани Онн, которая выступала за внесение положений Трудового кодекса ЕС в законодательство Великобритании.

«Сторонники выхода из ЕС, такие Борис [Джонсон], Андреа Лидсом и Дэвид Дэвис, неоднократно обещали, наши трудовые права, такие как компенсации за выходной, не будут затрагиваться голосованием за Brexit», — отметила Чука Умунна, председатель организации Vote Leave Watch.

«Однако если предприниматели будут оспаривать эти права в британских судах, их обещания окажутся простыми словами. Правительству необходимо официально закрепить эти права в британском законодательстве», — добавила она.

«Премьер-министр сказала слова о защите прав рабочих, пришло время делать дела», — заявила Эмма Рейнолдс, парламентарий и сторонник организации.

«Одного акта парламента будет достаточно, что закрепить эти права в статутном праве. И она [Тереза Мэй] получила бы мою полную поддержку в этом», — заключила она.