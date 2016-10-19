Буэнос-Айрес, 19 октября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Футболист аргентинской команды «Депортиво Мерло» после матча с соотечественниками из ФК «Архентинос Килмес», возмущённый решениями арбитров, сильно ударил бокового судью-женщину по голове, сообщает La Nacion.

trkterra.ru Футбольный арбитр

Комментируя поступок Эммануэля Франсеса, судья Марии Эуxении Рокко сказала, что не ожидала подобного. «После этого он убежал и скрылся среди своих партнёров по команде», — сказала она.

Уточняется, что игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Архентинос Килмес». Команды встречались в четвёртом дивизионе чемпионата Аргентины.

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