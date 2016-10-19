Москва, 19 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Стоимость путевок в Российскую Федерацию (РФ) в 2017 году для иностранных туристов может увеличиться на 30% из-за растущего туристического потока. Об этом в среду, 19 октября, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей туротрасли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж туриста

«Новая ценовая политика гостиниц может на треть повысить стоимость туров и сократить число желающих посетить Россию», — пишет газета.

О грядущем подорожании туров в РФ сообщили гендиректор компании «Тари Тур» Марина Левченко и руководитель департамента въездного туризма «КМП групп» Александр Макляровский.

«Этим летом мы сталкивались с овербукингом, и на следующий сезон у отельеров очень высокие ожидания, — говорит Левченко. — На этом фоне цены на размещение в Петербурге в среднем выросли на 30−50%, в отдельных случаях мы говорим о 100%, в Москве речь идет о 10−20%».

Представитель «КМП групп» Макляровский подтвердил данную информацию.

«Очевидно, спрос на них (туры) сократится, в этом сезоне основным преимуществом России была сравнительно небольшая стоимость путешествия», — добавил Макляровский.

Российский союз туриндустрии (РСТ) ранее отмечал, что въездной турпоток в РФ по итогам 2015 года увеличился до 29,4 млн человек (на 13,7%). В первом полугодии текущего года, по расчетам РСТ, аналогичный показатель вырос на 10%, до 12 млн.