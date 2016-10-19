Сингапур, 19 октября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Немецкая компания Evonik Industries инвестирует $761 млн в строительство второго завода по производству метионина в Сингапуре, сообщает 19 октября CNA.

RitaLPGarcia Эмблема Evonik Industries

Строительство завода ME6 на острове Джуронг планируется завершить к 2019 году. Производственная мощность ME6 должна составить около 150 тыс. тонн метионина в год, что позволит компании Evonik Industries увеличить производство метионина в Сингапуре до 300 тыс. тонн.

Завод ME6 станет шестым по счету заводом компании Evonik Industries. После завершения строительства ME6, общий объем производства всех шести заводов Evonik Industries составит 730 тыс. тонн в год. Метионин является аминокислотой, которая используется в корме для животных, таких как для куры и свиньи.