Севастополь, 19 октября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Законодательная и исполнительная ветви власти Севастополя практически одновременно упростили процедуру проведения публичных слушаний, приняв соответствующие нормативно-правовые акты, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты заксобрания 18 октября внесли изменения в закон о публичных слушаниях — теперь они могут проходить в очной или заочной форме.

Пётр Верещагин. Севастополь

«Ранее, если были замечания Контрольно-счетной палаты, открытые слушания проводились по очной форме. Сейчас требование не является необходимым. По усмотрению организаторов слушаний, т. е. Законодательного Собрания города Севастополя, слушания могут проходить в очной или заочной форме», — сказал депутат Вячеслав Аксенов.

Правительство Севастополя несколькими днями ранее сократило сроки проведения публичных слушаний, но только по объектам федеральной целевой программы, для того, чтобы ускорить проектирование. Изменения коснутся проведения слушаний по проектам планировки и межевания территорий под объекты ФЦП, всего их 112.

«Мы предлагаем установить до 1 января 2018 года у нас в городе по объектам ФЦП сроки проведения публичных слушаний: не менее 10 дней и не более 3 месяцев. Этот документ согласован с профильным министерством строительства РФ», — сказал и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Михаил Храмов.

Он добавил, что градостроительным кодексом установлены сроки публичных слушаний по проектам планировки территорий от 1 до 3 месяцев, но Севастополю нужно «оптимизировать мероприятия по ФЦП».