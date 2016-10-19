Екатеринбург, 19 октября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге намерены навести порядок с ливневой канализацией и уберечь улицы от потоков воды. Уже озвучена стартовая стоимость схемы водоотведения дождевой канализации города — она составляет 6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Франческо Гварди. Вид на канал Каннареджо в Венеции. 1775 — 1780

Тендер на разработку схемы водоотведения был размещён на портале госзакупок 17 октября. Приём заявок продлится до 8 ноября. А к концу апреля 2017 года от победителя ждут готовый проект дождевой канализации.

Отметим, нынешние ливневки не справляются с потоками воды После сильных дождей некоторые улицы превращаются в реки. И хотя ответственные коммунальные службы заявляют, что регулярно чистят ливневую канализацию, проблема из года в год даёт о себе знать. В периоды обильных дождей Екатеринбург шутя называют Венецией. Одной из причин этого является и то, что некоторые участки дождевой канализации бесхозные. Возможно, в ходе разработки и реализации проекта удастся установить их владельцев или передать на обслуживание другим службам.

Проблема городских ливнёвок уже не раз обсуждалась в экспертном сообществе. В августе один из местных учёных, Сергей Кислицын, назвал главную причину непроходимости ливнёвок — халатное отношение к ним. По его словам, местами они могут быть на 80% забиты мусором и илом. Поэтому, уверен преподаватель кафедры «Водное хозяйство и технология воды» Строительного института (СтИ) УрФУ, вода подмывает грунты и течет по улицам вместо того, чтобы уходить в канализацию.

По его словам, исправить положение поможет гидродинамический метод очистки «ливневки» с последующей телеинспекцией труб. Это позволит не только очистить канализацию, но и утилизировать отходы, а также грамотно проводить диагностику состояния коммуникаций.

Кроме того, регулярное обслуживание ливневок даст городскому бюджету экономию от трети годовых затрат, планируемых на коммуникации.