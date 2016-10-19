Волгоград, 19 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя — он обвиняется в совершении изнасилования как минимум девяти девушек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР. Местные СМИ окрестили злоумышленника «маньяком в белом шарфе». В числе жертв маньяка — три несовершеннолетние девушки.

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По данным следствия, с декабря 2015 по апрель 2016 года в подъездах домов было совершено несколько нападений на женщин и девушек: преступник угрожал жертвам отверткой или ножом и совершал изнасилование. Преступления совершались в разных районах города. Всего жертвами насильника стали девять девушек в возрасте от 16 до 27 лет.

Обвиняемым по делу проходит 41-летний житель Волгограда. Он уже был судим и провел 12 лет в колонии за серию изнасилований, грабежей и разбоев. На свободу он вышел в сентябре 2015 года, а 19 апреля этого года был задержан.

Все потерпевшие опознали его. В ходе расследования уголовного дела следователями было допрошено более 200 человек с целью установления лица, причастного к совершению данных преступлений, проведено более 30 судебных экспертиз. Кроме этого с места происшествия изъяты биологические следы, из которых выявлен генотип мужского пола, совпавший впоследствии с генотипом обвиняемого. Объем уголовного дела составил 20 томов.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.