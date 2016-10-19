Лондон, 19 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Частые вулканические извержения, происходившие несколько сотен тысяч лет назад на территории современной Эфиопии, могли заметно повлиять на эволюцию Homo sapiens. Так считают специалисты из Оксфордского университета, изложившие итоги своих исследований в статье в журнале Nature.

emaze.com Извержение вулкана

Коллектив геологов под руководством Уильяма Хатчинсона изучал эфиопские вулканы Алуто и Корбетти. Ученые определили возраст горных пород и проанализировали данные об извержениях этих и других вулканов, находящихся в районе Восточно-Африканской рифтовой долины.

Выяснилось, что в период от 320 до 170 тыс. лет назад вулканы в этом регионе были весьма активны. Извержения здесь происходили в пять раз чаще по сравнению с другими областями.

При этом около 200 тыс. лет назад на эти территории прибыли люди. Ученые считают, что вулканическая активность повлекла за собой значительные изменения в экологии региона. А это, в свою очередь, могло заметно повлиять на развитие вида.