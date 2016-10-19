Брюссель, 19 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Министр обороны Бельгии Стивен Вандепут заявил 19 октября, что ВВС страны не наносили удары по гражданским объектам под сирийским Алеппо, сообщает RT.

mil.be Самолеты ВВС Бельгии

По его словам, в эти дни самолеты ВВС Бельгии «не осуществляли полётов над указанным районом».

Ранее Минобороны РФ заявило, что в районе селения Хассаджек, где в ночь на 18 октября жертвами авианалета стали шесть мирных жителей, были зафиксированы два истребители F-16 ВВС Королевства Бельгии.