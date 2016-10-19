Ростов-на-Дону, 19 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. На ростовском стадионе «Олимп-2» ожидается аншлаг. Сегодня, 19 октября, на футбольную арену в рамках третьего группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выйдут «Ростов» и мадридский «Атлетико». Шансы на победу ни один из наставников называть не стали, но ясно одно — обе команды настроены на борьбу, передает корреспондент ИА REGNUM.

fc-rostov.ru «Ростов» на предматчевой тренировке

На предматчевой пресс-конференции главный тренер желто-синих Иван Данильянц был более аккуратен в комментариях, отмечал усталость своих подопечных из-за достаточно плотного графика игр. Но всё-таки нельзя сбрасывать со счетов грамотную расстановку сил, которую делают вице-президент «Ростова», тренер Курбан Бердыев вместе с Дмитрием Кириченко. Тактика тренерского штаба донского коллектива не раз была удостоена всяческих похвал.

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Что касается испанцев, то наставник «Атлетико» Диего Симеоне назвал «Ростов» «опасной командой». «В атакующей группе собраны качественные футболисты, российский клуб быстро отнимает мяч, грамотно играет в обороне. Против «Ростова» надо играть очень инициативно, активно», — цитирует рулевого мадридского клуба Чемпионат.com.

Полузащитник клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Бельгии Янник Феррейра-Карасско не стал скрывать, что команду ждёт очень тяжёлый матч с «Ростовом». «Легко точно не будет», — сказал футболист.

Известно, что на поле в стартовом составе будет выпущен один из самых титулованных форвардов мира — Фернандо Торрес.

Отметим, что в день матча ростовским болельщикам рекомендовано прибыть на стадион за 2,5 часа до начала игры. В ГУ МВД России по региону разъяснили, что это сделано в целях исключения очередей и своевременного прохода на арену. Также крупногабаритные вещи можно оставить в камерах хранения. Охрану общественного порядка будут нести полицейские, сотрудники Национальной гвардии и представители общественных формирований.

Напомним, что билеты на матч «Ростов» — «Атлетико» распроданы все. И это неудивительно. Ещё в августе и.о. главного тренера жёлто-синих Дмитрий Кириченко назвал домашние матчи подопечных праздником для болельщиков. «Будет невероятный ажиотаж и уверен, что болельщики помогут добиться нам хорошего результата. У нас один из самых «горячих» стадионов», — отмечал специалист.

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