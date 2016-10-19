Донецк, 19 октября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Донецке (ДНР) сегодня, 19 октября, жители города прощаются с погибшим от рук террористов командиром батальона «Спарта» Арсением Павловым (позывной Моторола). К зданию Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Соловьяненко проститься с погибшим пришли несколько тысяч человек, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Перед зданием театра образовалась очередь. На траурной церемонии присутствуют представители командования вооружённых сил республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павлов погиб вечером 16 октября: в лифте его дома сработало взрывное устройство. Командир ополчения получил смертельные травмы. Власти ДНР обвинили в этом убийстве краинскую диверсионно-разведывательную группу.