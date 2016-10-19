Таллин, 19 октября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. При военных действиях в прибалтийском регионе за первые 48 часов под ударами российских войск в руинах могут оказаться, прежде всего, города с русскоязычным населением на северо-востоке Эстонии — Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве. Об этом сегодня, 19 октября, заявил эстонский политолог, историк, бывший депутат парламента от правящей праволиберальной Реформистской партии Аарне Веэдла в интервью эстонскому порталу Stolitsa. При этом он убежден, что «удары по Эстонии со стороны России означают немедленные контрудары войск НАТО по Санкт-Петербургу, Новгороду, Пскову».

Guillaume Speurt Цвета эстонского флага

Комментируя заявление начальника оперативного управления подразделения по интеграции сил НАТО, подполковника Саймона Бедмена о том, что в случае необходимости подразделение НАТО особо быстрого реагирования сможет развернуться в Прибалтике в течение 48 часов, Веэдла заявил, что «можно бесконечно обсуждать, сколько времени берет доставка реальной помощи других натовских сил в случае войны. Важно тут другое: НАТО намерен отвечать на военные действия со стороны России военными действиями со своей стороны. И откуда эти удары пойдут, не так уж и важно, но они будут».

Эстонский историк и политолог обвинил в нагнетании военной истерии в Прибалтике Россию, которая, по его оценке, «стоит на пути к катастрофе»: «Чтобы понять причины военной истерии Путина, достаточно читать новости о российской экономике. Все плохо. Казна опустела. Денег на приоритетные проекты нет, почти все госпрограммы урежут, резервы исчерпаются, а Россия еще больше залезет в долги». Поэтому, говорит Веэдла, «Путин грозится уже войной, и чтобы стрелять и по русскоязычному населению Прибалтики, развернул оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининграде, на которых могут использовать и ядерные боеголовки». Веэдла убежден, что именно в ответ на эти «сверхагрессивные действия Путина» НАТО стягивает силы и в Эстонию. «Это не первый раз за последние годы, когда Путин угрожает странам Балтии», — подчеркнул эстонский политик.

Депутат парламента Эстонии, бывший главнокомандующий Силами обороны страны, генерал в отставке Антс Лаанеотс заявил изданию Stolitsa, что у НАТО хватит политической воли, чтобы за 48 часов в случае обострения военного кризиса в регионе перебросить в Прибалтику силы быстрого реагирования. Он напомнил, что у НАТО есть силы быстрого реагирования — группировка, насчитывающая около сорока тысяч человек. Они включают в себя также силы немедленного или мгновенного реагирования, — как минимум, усиленная пехотная бригада порядка пяти тысяч человек — и плюс еще военно-воздушные силы. Именно эти военнослужащие находятся в состоянии постоянной боеготовности и готовы быть переброшенными в любую точку ответственности НАТО — наземным или путем воздушного десантирования.

По словам Лаанеотса, «что же касается политического компонента (политического решения о выдвижении сил быстрого реагирования), то, думаю, готовность тоже есть — и Варшавский саммит НАТО готовность эту еще раз подтвердил».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Эстония в 2015 году продолжила всячески наращивать силовую, финансовую, информационную и инфраструктурную мощь своего «ударного кулака», в который традиционно входят Силы обороны страны с кадровыми военными, военизированное ополчение Kaitseliit, военная и политическая полиция и спецслужбы, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент, Департамент военных ресурсов, Собрание добровольных помощников полицейского, сотни предприятий и НКО, завязанные на госбюджет. Наращивая собственные расходы «на войнушку», проводя одно за другим учения с партнерами по НАТО, нервно и громко используя клише о «внешних угрозах» на любых международных форумах, Эстония незаметно для себя встала на путь, который в итоге приведет к ее физическому исчезновению на карте мира.

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