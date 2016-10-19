Москва, 19 октября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Россия внесла в Собез ООН проект заявления о необходимости размежевания террористов и так называемой умеренной оппозиции в Сирии, тем временем в Госдепартаменте США заявили, что сотрудничать с Россией в Сирии, за исключением вопроса по предотвращению инцидентов в воздухе. Не собираются Запад рассматривает переговоры не в качестве пути решения вопроса — для них это лишь способ отложить активные действия на случае, если он проигрывает, и вновь собраться с силами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский, комментируя то, что на фоне внесения Россией в Совет безопасности ООН проект заявления о необходимости размежевания террористов и «умеренной оппозиции», в Госдепартаменте США не выразили желания сотрудничать с Россией по Сирии за исключением вопроса по предотвращению инцидентов в воздухе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Нужно иметь в виду, что любые переговоры с Западом надо рассматривать с точки зрения того, как они вели переговоры с кем угодно, в том числе с индейцами. Для них переговоры — это не путь решения вопроса, это способ отложить активные действия, когда они начинают проигрывать, и вновь собраться с силами», — заявил Черняховский. Главная задача внесения Россией этого проекта заявления заключается в демонстрации того, что Москва готова к такому размежеванию, что поставит Запад перед необходимостью либо признать резолюцию и её выполнять. В противном случае «все их разговоры о том, что есть умеренная оппозиция, теряют под собой почву, и мы (Россия) демонстрируем общественности и всем странам, что именно США и их союзники препятствуют решению этого вопроса, подчеркнул политолог.

Тем не менее, подобные политико-дипломатические вызывают негативную эмоциональную реакцию, подчеркнул Черхяновский. «Я не очень понимаю, как в апреле 1945 года стоял бы вопрос о размежевании радикальных нацистов и умеренных», — сказал он.

«Безусловно, со стороны Запада всё это чистое лицемерие, но то, что мы на это поддаёмся, и начинаем действовать в Сирии как во время первой Чеченской кампании в России — добиться успеха, потом вступить в переговоры, отступить, потом опять после чего-либо перейти в наступление — это, на мой взгляд, неплодотворный путь. Давно можно было добить террористов в Алеппо, и если и вести переговоры, то уже по другим вопросам», — пояснил профессор.

Ранее постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил о том, что Россия внесла в Совет безопасности ООН проект заявления о необходимости размежевания террористов и «умеренной оппозиции» в Сирии. По его словам, необходимо, чтобы государства-члены, имеющие влияние на группировки боевиков в восточном Алеппо и за его пределами, интенсифицировали усилия, направленные на скорейшее «отделение всех умеренных сил оппозиции от террористов, определённых Советом безопасности ООН».

Тем временем представитель Госдепартамента США заявил журналистам о том, что США по-прежнему не готовы сотрудничать с Россией в Сирии, кроме предотвращения инцидентов в воздухе и работы в многосторонних форматах.