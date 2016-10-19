Вологда, 19 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. К 2019 году налоговые и неналоговые доходы региональной казны должны достичь 50 млрд рублей. Такой уточненный показатель будет заложен в трехлетний бюджет Вологодчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте финансов.

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В 2017 году область «заработает» 44,5 млрд (+ 4% к уровню нынешнего года). Так, поступления в бюджет от налога на прибыль должны составить 11,3 млрд рублей (в 2016 году — 11,1 млрд), от НДФЛ — 12,8 млрд (в 2016-ом — 12,7 млрд), от налога на имущество организаций — 9,8 млрд рублей (в этом году — 8,7 млрд). Будут расти и поступления от акцизов: 2,3 млрд рублей — от алкогольных, 4,5 млрд — от нефтяных.

«На 2017 год прогноз доходов в проекте бюджета сформирован с незначительным ростом к 2016 году. Дело в том, что в 2016 году очень амбициозный план по увеличению доходной части — 19% к уровню 2015 года или почти плюс 7 млрд рублей. Именно поэтому на 2017 год мы взяли за основу умеренно-консервативный план. Нынешние показатели доходной части бюджета будут еще уточняться, так как нет четкой информации по тем трансфертам, которые мы получим со стороны федеральной казны. Эти данные должны быть уточнены до конца октября, когда бюджет региона поступит на рассмотрения законодательного собрания области», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель губернатора Вологодской области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

Кроме того, Вологодская область рассчитывает на получение из федеральной казны бюджетных кредитов, которые будут направлены на выплаты по коммерческим займам. Так, в 2014 регион получил 8,6 млрд рублей их федерального центра, в 2015 году сумма составила 3,5 млрд, в этом — вновь 8,6 млрд рублей. Это позволит к январю 2020 года подойти к экономически безопасному показателю соотношения государственного долга и собственных доходов региона — не выше 50%.