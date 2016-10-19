Севастополь, 19 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Парламентарии Севастополя 18 октября одобрили постановление о подписании соглашения между Законодательным собранием Севастополя и Законодательным собранием Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

ltclub.com.ua Севастополь

«Город-герой Севастополь и город-герой Ленинград, который сейчас называется Санкт-Петербург, связаны многими десятилетиями совместных исторических традиций. Когда мы вернулись в состав России, нам нужно было, задавая законодательный каркас, ориентироваться на какие-то примеры. Это были города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. По сути, наше сотрудничество началось ещё в марте 2014 года», — сказала, представляя документ, спикер ЗС Севастополя Екатерина Алтабаева.

Она отметила, что в ряду множества подписанных соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Севастополем и другими субъектами РФ данное соглашение будет занимать особое место. Депутаты одобрили законопроект 23 голосами.

Читайте также:

Севастопольское ЗС проголосовало за прямые выборы губернатора