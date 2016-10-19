Киев, 19 октября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» оценила свой ущерб от воссоединения Крыма с Россией и потери инфраструктуры на полуострове в $2,6 млрд. Компания и шесть ее дочек инициировали арбитражное разбирательство против России, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

George Hodan Иск

Иск в Международный инвестиционный арбитраж подали «Нафтогаз», «Черноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснефть» и компания «Газ Украины». Речь идет об активах этих компаний в Крыму .

По мнению украинских компаний, Россия захватила в Крыму «ряд ценных энергетических активов», грубо нарушив тем самым двустороннее инвестиционное соглашение между Москвой и Киевом.

По данным украинской компании, стоимость активов, оставшихся в Крыму после смены его юрисдикции, превышает 15 млрд гривен. Это, в частности, 15 месторождений нефти и газа, Глебовское подземное хранилище газа, свыше 1,2 тыс. километров газопроводов, 4 плавучие буровые установки и 43 газораспределительных станции.

Убыток от прекращенной деятельности в Крыму только за 2014 год «Нафтогаз» оценил еще в 13,8 млрд гривен. О намерении судиться с Россией компания заявила в декабре 2015 года.