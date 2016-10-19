Москва, 19 октября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. На месте бывшей кондитерской фабрики «РОТ ФРОНТ» на Малой Ордынке появится жилой комплекс, который включит реконструированные фабричные корпуса, заявил 19 октября главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он уточнил, что проект получил согласование в Москомархитектуре, сообщает портал Стройкомплекса.

photo-moskva.ru Кондитерская фабрика ОАО «Рот-Фронт»

«Достоинством этого проекта является сохранение традиционного типа застройки исторического домовладения. Стилистика комплекса при этом будет современной. В отделке фасадов будут применяться керамический кирпич, натуральный камень и панели из анодированного алюминия», — отметил архитектор.

Он также обратил внимание на то, что развитие территории бывшей фабрики на Малой Ордынке является логическим продолжением проводимой программы комплексного благоустройства улиц Замоскворечья.

Участок включен в объединенную охранную зону и частично является территорией выявленного объекта наследия — городской усадьбы XIX века в Большом Ордынском переулке, с главным домом (архитектор Э. Юдицкий), сохранившимися флигелями и оградой со сторожкой. Перечисленные объекты в рамках проекта подлежат научной реставрации.

Новое строительство и реконструкция — суммарная площадь которых составит порядка 3 200 кв.м. — представляет собой жилые корпуса высотой 5−6 этажей, образующие замкнутый двор позади усадебного дома. Входы в вестибюли жилой части организованы со двора.

В состав проекта войдут несколько бывших фабричных корпусов, в том числе протяженное четырехэтажное здание по Малой Ордынке, которое будет реконструировано и надстроено мансардой с сохранением исторического фасада. В первых этажах зданий будут размещены административные помещения с собственными входами с улицы. В подземном уровне комплекса будет расположена автостоянка.

«Проект сохраняет сложившийся морфотип застройки и традиционное восприятие объектов культурного наследия и Пятницкой, и Малой Ордынки, не впадая при этом в имитацию исторических стилей», — заключил Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, урбанисты рекомендуют городским властям при реновации промзон, сделать акцент на сохранении культурного наследия. В частности ведущий научный сотрудник сектора археологии Москвы Института археологии РАН Сергей Чернов отмечает: «Существуют разработки историков о старой московской промзоне, сформировавшейся в советское время. Поэтому этим нужно заниматься комплексно. То есть не просто где лучше ставить заводы, а читывать градостроительный аспект. Потому что у нас существуют в Москве целый субгород, который представляет собой исторические промзоны, которыми специально никто не занимается».

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