Ташкент, 19 октября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Главы МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев и Узбекистана Абдулазиз Камилов подписали программу о сотрудничестве на 2016−2017 годы, сообщает МИД Узбекистана.

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Министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев находится в Узбекистане для участия в 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС).Как сообщает МИД, стороны отметили взаимную заинтересованность в активизации двусторонних контактов на различных уровнях и их практической результативности.

«В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-кыргызского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах», — говорится в сообщении.

За последний месяц между Узбекистаном и Киргизией, которые на протяжении многих лет имели довольно напряженные отношения, наблюдается заметное потепление.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 1 октября делегация Киргизии во главе с первым вице-премьером страны Мухамметкалы Абулгазиевым совершила визит дружбы в Андижанскую область Узбекистана.

В состав делегации вошли 130 представителей государственных органов, деятели культуры и молодежь, в том числе представители правительства Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, МИДа, органов местного самоуправления и спорта.