Москва, 19 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Группа неизвестных в масках совершила вооруженное ограбление частного коттеджа в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость. Кража

Инцидент произошел в среду, 19 октября, в поселке Рязановское, мкр-н «Прибрежный».

«7 неизвестных в масках через забор проникли на охраняемую территорию мкр-на «Прибрежный», где вошли в помещение КПП, угрожая предметом, похожим на пистолет, сторожу, связали ему скотчем руки и ноги, после чего через забор проникли на территорию частного домовладения по вышеуказанному адресу», — сказал источник.

Злоумышленники, угрожая пистолетом, связали мужа заявительницы, после чего похитили из сейфа 2,7 млн рублей, $15 тыс, 800 евро и ювелирные украшения.

«Материальный ущерб составил около 9 млн 750 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Ведется поиск преступников.