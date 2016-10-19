Якутск, 19 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Количество депутатов представительных органов населённых пунктов Якутии, которые лишаются мандатов за непредставление сведений о доходах, продолжает расти. Так, по инициативе прокуратуры прекращены полномочия ещё 7 муниципальных парламентариев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

pixabay.com Прекращение полномочий

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Все «разжалованные» народные избранники работали в Нюрбинском районе республики. В частности, в советах депутатов Чаппандинского, Чукарского, Сюлинского и Жарханского наслегов

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» они не представили сведения о своих доходах и имуществе в отношении себя, своей супруги и несовершеннолетних детей. Это стало причиной того, что прокуратура внесла в представительные органы местного самоуправления представления об устранении нарушения законодательства, потребовав прекратить полномочия не отчитавшихся о доходах депутатов. Акты прокурорского реагирования были рассмотрены, народные избранники мандатов лишены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по инициативе прокуратуры были прекращены полномочия ещё троих депутатов, не представивших сведения о доходах — в Анабарском и Жиганском районах республики, а также в городе Удачный.

Напомним, по информации пресс-службы правительства республики на 24 июня данные о доходах не представили 1050 народных избранников, в том числе 100 депутатов городского, районного уровней.