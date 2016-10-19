Вашингтон, 19 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Американский музыкант Чак Берри, являющийся одним из основателей рок-н-ролла и отметивший в этом году 90-летие, готовится к выпуску нового альбома. Выход очередной пластинки Берри спустя 38 лет анонсировала звукозаписывающая компания Dualtone Records.

Masahiro Sumori Чак Берри

В альбом под названием «Чак» войдут новые песни, автором и исполнителем которых станет легендарный гитарист. Пластинка Берри будет посвящена его супруге Тодди Cаггс. Точная дата выхода пластинки пока не называется. Предыдущий альбом Берри Rock It был выпущен в 1979 году.

Первый сингл Чака Берри Maybellene был записан в 1955 году. Его песни, вышедшие в дальнейшем — Thirty Days, Roll Over Beethoven, RocknRoll Music, Johnny B. Goode — стали хитами.