Тбилиси, 19 октября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. «8 октября были проведены беспрецедентно свободные, прозрачные парламентские выборы за всю историю новейшей Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили до начала заседания правительства 19 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Он поздравил всех с этой значительной, по его словам, победой, и поблагодарил население Грузии за участие в выборах и поддержку правящей партии.

По словам премьера, все местные и международные организации признали, что эти выборы прошли в свободной и конкурентной обстановке.

«Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить наших партнеров, международные наблюдательские организации, гражданское общество. Это были очень значительные выборы, которые обусловят повестку дня будущего развития Грузии. Это было еще одно доказательство необратимости демократического развития Грузии», — подчеркнул Квирикашвили.

Он отметил, что выборы еще не закончились, и впереди всех ожидает второй тур, перед которым, по оценке премьера, ведутся нездоровые спекуляции в связи с вопросом конституционного большинства.

«Я выражаю уважение к выбору каждого гражданина. Особенную благодарность хочу выразить тем, кто объявил доверие нам. Надо отметить, что вокруг конституционного большинства ведутся нездоровые спекуляции… Впереди у нас второй тур. Хочу обратиться у избирателям: нам нужна высокая активность», — заявил премьер-министр.

Что касается перспективы получения его партией конституционного большинства в парламенте, Георгий Квирикашвили пояснил, что конституционное большинство нужно для того, чтобы «Грузинская мечта» выполнила все предвыборные обещания и довела до конца тот «очень динамичный, амбициозный план развития, о котором говорила весь предыдущий период и осуществление которого уже начато».

Как известно, парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября. В 50 мажоритарных округах, где ни один кандидат 50% барьер не преодолел, пройдет второй тур выборов. «Грузинская мечта» получит конституционное большинство, если наберет 113 мандатов. По пропорциональным спискам и итогам голосования в 23 мажоритарных округах она уже имеет 67 мандатов.