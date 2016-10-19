Москва, 19 октября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Олега Борисова на должность судьи Верховного суда РФ. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Руководствуясь пунктом «е» статьи 83 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», Владимир Путин представил кандидатуру Олега Борисова для назначения на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации «, — говорится в сообщении.

Напомним, Верховный суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным делам и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции.