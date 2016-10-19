Барнаул, 19 октября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Погодные условия (снегопад и налипание мокрого снега на провода) стали причиной отключения электроэнергии в 7 районах Алтайского края. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, обесточенными оказались 19 населенных пунктов Бийского, Быстроистокского, Петропавловского, Зонального, Краснощековского, Усть-Калманского, Троицкого районов с населением около семи тысяч человек.

Светлана Шаповалова Дорога в Алтайском крае

Персонал «Алтайэнерго» переведен на особый режим работы. В Восточные электрические сети на ликвидацию технологических нарушений направлено 20 бригад в количество 56 человек. Помогает им 31 единица автотехники и 8 дизель-генераторных установок для подключения социально-значимых объектов.

По информации Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, проблемы со светом были в Бийском районе, который сегодня тоже оказался в плену стихии из-за ураганного ветра. Как пишет сайт biwork.ru упавшими деревьями была завалена трасса под Бийском, а в самом наукограде девушку придавило упавшим забором, ограждающим строительную площадку. Чтобы высвободить пострадавшую, забор поднимали несколько мужчин.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю собран оперативный штаб. Для сбора информации и контроля обстановки на места происшествий выехали семь оперативных групп гарнизонов. К ликвидации последствий случившегося от МЧС России привлечен 41 человек, 8 единиц техники.

Как уже сообщало, аналогичная ситуация наблюдалась в регионе год назад: 4 октября 2015 года под отключение энергоснабжения попали 6 районов Алтайского края (Бийский, Змеиногорский, Калманский, Косихинский, Первомайский, Топчихинский).