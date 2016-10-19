Тегеран, 19 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Иностранные компании активно взялись продвигать солнечную энергетику в Иране. Так, в южном городе Шираз построят новую солнечную электростанцию, и это лишь один из четырех проектов в провинции Фарс, который получает финансирование за счет иностранного капитала, заявил гендиректор по экономическим и финансовым вопросам администрации провинции Бабак Даеи. Об этом сообщает Iran.ru.

Igor Savin Солнечная электростанция

Средства на сооружение солнечной электростанции, которая будет находиться недалеко от города Шираз, получены от Прямых иностранных инвестиций (ПИИ). На весь проект заложен капитал в размере $24 млн, отметил Даеи. Он вкратце рассказал о том, какие солнечные электростанции планируется возвести и кем. Например, в создание электростанции мощностью 250 кВт китайский инвестор вложит до $1,4 млн. В строительство солнечной фермы мощностью 15 кВт инвестирует €15 млн французская компания.

Последний, четвертый, проект строительства солнечной электростанции предполагается реализовать в той же провинции Фарс. Вложение иностранных инвестиций здесь составляет до $4,6 млн. Однако никаких других подробностей, включая то, кто является инвестором, Бабак Даеи не раскрыл. Вообще, по его словам, сегодня в регионе реализуются проекты в различных секторах стоимостью свыше $278 млн. Немалую долю в этом составляют иностранные инвестиции. Как отметил гендиректор по экономическим и финансовым вопросам администрации Фарс, вложения капитала со стороны зарубежных компаний в провинцию за последний год увеличились более чем в пять раз по сравнению с годом ранее.

Солнечная энергетика в Иране

Вообще в ИРИ еще с 2012 года действует программа по инвестированию в строительство солнечных и ветровых электростанций. Важно понимать, что во время действия западных санкций и после их отмены самостоятельно Ирану сложно вкладывать средства в финансирование этих проектов. Как и в вопросе с нефтяной отраслью Тегеран старается привлекать зарубежные компании. По подсчетам министерства энергетики Ирана, потенциально страна может получать от солнечных и ветровых станций около 40 ГВт. В настоящее время используется лишь 250 МВт. Чтобы почти до максимума увеличить мощность от солнечных и ветровых станций, ИРИ необходимо в общей сложности $60 млрд, из которых как минимум $10 млрд должны составить иностранные вложения.

Кстати, интерес зарубежных инвесторов, особенно немецких, к иранским солнечным и ветровым проектам достаточно велик. Проявляют интерес и уже обозначают вполне четкую инициативу как минимум такие немецкие компании как SOLARWATT GmbH, Green Invest 3000 GmbH, Green Energy Group и BSW Solar. Ранее ИА REGNUM писало, что немецкая SOLARWATT GmbH хочет построить на иранской территории солнечную электростанцию мощность в 30 МВт. Как заявил председатель компании Абольфазл Мусави Фазель, сейчас фирма работает над тем, чтобы получить от иранских властей разрешение на строительство завода.

Читать подробнее: Альтернативная энергетика в Иране: немцы отхватят лакомый кусок?

Напомним, что, согласно планам ИРИ, страна к 2022 году хочет получать до десяти процентов необходимой энергии от солнечных и ветровых электростанций, для чего необходимо иметь не менее 12 тыс. мегаватт-час ежегодно. Об этом в 2015 году заявил управляющий директор крупнейшей иранской генерирующей компании TAVANIR Хомаюн Хаери.

В настоящее время в Иране действуют две солнечные электростанции. Первая — Йезд, первая в мире, где была применена комбинированная технология, при которой используется природный газ и энергия солнца. Она является самой крупной на Ближнем Востоке и восьмой по величине в мире. Вторая — Шираз, введенная в эксплуатацию в 2008 году, мощностью 250 КВт. Сейчас мощность станции хотят увеличить до 500 КВт. По сравнению с остальными видами альтернативной энергетики солнечная наиболее перспективная, как минимум потому, что в Иране количество солнечных дней достигает 300. Но пока этот вид ВЭИ используется в основном в сельском хозяйстве.

Если вообще говорить о потенциале возобновляемых источников энергии в Иране, то, по подсчетам Renewable Energy Organization, самыми перспективными к 2030 году должны стать ветро-, био‑ и геотремальная энергетика.