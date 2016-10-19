Красноярск, 19 октября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. За прошедший год в красноярских школах число инклюзивных детей возросло в вдвое, однако система работы с ними до сих пор не отлажена. В Департаменте образования городской администрации сообщают, что для «ребят с повышенными потребностями» открывают ресурсные классы, оборудуют сенсорные комнаты, логопедические пункты, приобретают специализированное оборудование.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инклюзивное образование

«Учреждения готовы обучать детей слабослышащих и слабовидящих, с проблемами опорно-двигательного аппарата, с задержкой психологического развития, умственной отсталостью, серьезными логопедическими проблемами. Школы города успешно готовят особых учеников к поступлению в средне-специальные и высшие учебные заведения», — говорится в сообщении.

Однако, как рассказал ИА REGNUM заместитель директора красноярской школы №12, преподаватель истории Александр Дементьев, педагоги все еще пребывают в растерянности по поводу того, чего же от них хотят чиновники.

«В целом проблем очень много: эта тема развивается только второй год и многое еще не понятно. Например, для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья должна создаваться своя адаптированная образовательная программа, и в зависимости от тяжести заболевания содержание программы варьируется. То есть, если у ребенка проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а умственные способности в порядке, то его нужно как-то особенно оценивать на уроках физкультуры. Но до сих пор ни один методист не показал, как эта адаптированная программа должна выглядеть», — пояснил он.

Собеседник ИА REGNUM отметил, что программа инклюзивного образования реализуется уже второй год, а образец специализированной программы до сих пор не разработан. «Есть общие требования к ней, но конкретный образец ни разу еще ни кто не показал. Говорят, пишите сами, тут все индивидуально», — сказал педагог.

Дементьев также отметил, что необходимое финансирование на работу с инклюзивными детьми выделяется только в начале учебного года. Если же ученик с особыми потребностями появится в школе позже, то деньги на его сопровождение получить крайне трудно.

В СССР практиковались специализированные образовательные учреждения, в которые собирали детей с конкретными физическими отклонениями и соответствующих специалистов и оборудование для работы с ними. Теперь эти учреждения закрыты, а детей решено распределить по обычным школам. Однако теперь получается, что для занятий с одним-двумя слабовидящими или умственно отстающими детьми каждая школа обязана обзаводиться специалистами и полным набором оборудования.