Москва, 19 октября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Рынок нефти продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. Недавняя статистика от Американского института нефти вновь поддержала нефтяные котировки, говорит аналитик ГК «ТелеТрейд» Михаил Поддубский.

ptra Нефть

«Согласно данным API, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,8 млн баррелей (ждали, напротив, увеличения запасов на 2 млн баррелей.) Фьючерс на нефть марки Brent на этом фоне вернулся к максимальным с начала этой недели уровням», — говорит эксперт.

19 октября будут опубликованы данные по запасам и добыче нефти уже от Минэнерго США, и подтверждения идеи снижения запасов может поспособствовать продолжению локального роста нефтяных котировок, прогнозирует аналитик. «Среднесрочно же ценам на нефть будет крайне сложно преодолевать рубеж в 53−55 долларов за баррель», — считает Поддубский.

Азиатские индексы 19 октября в символическом плюсе, и выход статистики из Китая не оказал большого влияния на рынки, констатирует эксперт. Темпы роста китайской экономики в годовом исчислении по итогам третьего квартала составили 6,7%, как и прогнозировали эксперты. Объем промышленного производства не дотянул до консенсус-прогноза, составив всего 6,1%, против ожидаемых 6,4%. Зато порадовал индекс розничных продаж, прибавивший 10,7% против прогноза в 10,6%. В целом статистика из Китая вышла в рамках ожиданий», — пояснил аналитик.

Новый импульс вверх для нефтяных котировок и относительно неплохой аппетит к риску в ходе торгов 18 октября на глобальных рынках могут оказать поддержку российской валюте сегодня, указал Поддубский. «На горизонте ближайших нескольких дней для пары доллар/рубль продолжаем считать актуальным диапазон в 62−64 рублей за доллар, и текущий внешний фон способствует движению в сторону нижней границы диапазона», — отмечает эксперт.