Москва, 19 октября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. После принятия антироссийских резолюций участие России в ПАСЕ находится под вопросом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Участие России в ПАСЕ находится еще под большим знаком вопроса», — сказал он на пленарном заседании.

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Глава комитета назвал условие возвращения российской делегации в Страсбург. «Возвращаться туда в полном формате следует только в том случае, если ПАСЕ отменит совершенно несправедливый пункт в своем регламенте, говорящий о возможности лишения права голоса национальной делегации», — отметил депутат.

«Если страновой парламент формировал делегацию, направленную в Страсбург, никто не вправе лишать ее права голоса», — уверен Слуцкий, он надеется, что это тот подход, который через некоторое время восторжествует на площадке в ПАСЕ.

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В резолюции ПАСЕ «Политические последствия российской агрессии в Украине» европейские депутаты заявили о нелегитимности Госдумы в связи с проведением выборов в Крыму.

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