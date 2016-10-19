Благовещенск, 19 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Амурской области с 2017 года подорожает проезд в общественном транспорте. Для некоторых населённых пунктов региональные власти уже определили, так называемый потолок повышения стоимости: для частных перевозчиков — 22 рубля, для муниципальных маршрутов — 28 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

CopyrightFreePictures Знак автобусной остановки

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Так, в Благовещенске плата за проезд по маршрутам частых перевозчиков составит 22 рубля. Для муниципальных маршрутов максимальный тариф власти установили на 1 рубль больше, то есть 28 рублей. С учётом компенсации из бюджета проезд пассажирам обойдётся в 22 рубля.

В посёлке Архара тариф составит 25 рублей, по Белогорску сохранится прежняя стоимость проезда в 22 рубля, однако здесь будет учтено предложение перевозчиков.

Кроме того, цены на проезд в общественном транспорте должны подняться в Свободном, Райчихинске, Тынде, Зее и Шимановске. Для этих населённых пунктов максимальные потолки повышения ещё не установлены.

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«Увеличение тарифов на 2017 год связано с ростом расходов перевозчиков, на ГСМ, запчасти, материалы, автомобильные шины и так далее, обоснованных подтверждающими документами и прогнозируемым уровнем инфляции», — прокомментировали в правительстве Амурской области.