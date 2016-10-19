Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Пользователь незаконно снесенного здания старинной дачи на окраине Санкт-Петербурга будет оштрафован на 500 тысяч рублей. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд, сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Дача в Озерках до сноса

К административной ответственности будет привлечен Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, который распоряжался выявленным объектом культурного наследия «Дача при саде «Озерки» по адресу: ул. Береговая, д. 4, лит. А.

Этот полумиллионный штраф назначен еще по заявлению КГИОП от 2015 года — не за снос, а за «значительное ухудшение состояния объекта в результате отсутствия надлежащего ухода».

Что же касается сноса дачи-памятника, то заявление о преступлении, направленное КГИОП в УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга находится на рассмотрении.

Кроме того, КГИОП возбуждено административное расследование по делу об административном правонарушении по статье 7.14.1 КоАП РФ.

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Распоряжением КГИОП от 10 июня 2016 года «Дача при саде «Озерки» была включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве регионального памятника. Однако это не спасло памятник от уничтожения.

В августе 2016 года градозащитники обнаружили полное уничтожение здания и обратились в полицию. КГИОП подтвердил факт случившегося и также направил в полицию заявление о преступлении отношении объекта культурного наследия.