Красногорск, 19 октября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Власти Московской области пересмотрели объемы расселения аварийного жилья на ближайшие пять лет (с 2016 по 2020 гг.). Новая программа уже была утверждена губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В рамках пятилетки планируется расселить около 223 тыс. кв. м. аварийного жилья, в котором проживает около 14 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

denizaley0 Аварийный дом

Программа переселения, рассчитанная на период с 2016 по 2020 гг., ранее предполагала расселение около 210,5 тыс. кв. м. опасного и аварийного жилья, однако была расширена до 223 тысяч. Расселить предстоит объекты, признанные аварийными до 1 января 2015 года.

«Многие здания, являясь по факту опасными для проживания, на момент формирования программы не были признаны аварийными. Они получили этот статус несколько позже, в первой половине 2015 года. Людям предстояло жить с ежедневной угрозой возможных аварий или обрушений более пяти лет — до 2020 года, когда в регионе будет запущен очередной этап расселения аварийного жилья. Мы не могли такого допустить, и губернатор поручил расширить объемы программы за счет включения в нее самых опасных и аварийных домов», — пояснил Елянюшкин.

Зампред также отметил, что более 70 тыс. кв. м. будут расселены по договорам развития застроенных территорий, а около 13 тыс. кв. м. — в рамках муниципальных программ. Реализация программы потребует более 9,4 млрд руб. 6,5 млрд руб. даст бюджет области, а еще 2,9 млрд руб. предоставят муниципалитеты.

Как корреспонденту ИА REGNUM пояснили в пресс-службе зампреда, в программу-пятилетку вошел весь жилой фонд, который был признан аварийным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа расселения аварийного жилья на следующие пять лет была утверждена в области в марте 2016 года. Первый этап программы предполагал расселение жилья, получившего статус опасного для проживания до 1 января 2012 года. Теперь в Московской области приступают к расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2015 года.