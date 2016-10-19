Астана, 19 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Российские автомобили Lada стали самыми востребованными на рынке Казахстана. С января по сентябрь включительно было продано 6 086 автомобилей бренда, из которых 2 237 штук — это модель Priora, сообщает motor. kz со ссылкой на Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

lada.ru Lada Priora

В течение девяти месяцев 2016 года в стране было реализовано 30 759 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 59% автомобилей меньше, чем в прошлом году.

На втором месте по популярности после Lada идут японские Toyota, проданные в количестве 5 728 штук. На третьем месте — Renault, бренду отдали предпочтение 2 925 покупателей. Далее идут Hyundai, KIA, Volkswagen, ГАЗ, УАЗ, Nissan и Chevrolet.

Что касается моделей, то «Приоре» совсем немного уступила Toyota Camry, проданная с января по сентябрь в количестве 2 232 штук. Далее идут Lada 4×4, Renault Duster и Hyundai Accent.