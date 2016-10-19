Байконур, Казахстан, 19 октября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект о внесении изменений в соглашение с Российской Федерацией (РФ) о статусе города Байконур, передает Sputnik Казахстан.

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«Данным протоколом вносится дополнение, согласно которому товары в случаях их вывоза с территории г. Байконур на иную территорию РК или ввоза товаров с иной территории РК на территорию г. Байконур облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) по нулевой ставке и освобождаются от уплаты акцизов в отношении подакцизных товаров», — говорится в сообщении.

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов на пленарном заседании уже прокомментировал решение депутатов мажилиса парламента РК. По его словам, цель данного законопроекта — урегулирование вопросов двойного обложения косвенными налогами в Байконуре.

«Наши предприниматели обороты по реализации товаров в г. Байконур облагают налогом на добавленную стоимость, — говорит Султанов. — В свою очередь, байконурские (российские) налогоплательщики не вправе относить этот НДС в зачет по законодательству РФ и стоимость товара увеличивается на эту сумму. При этом начисляется НДС в размере 18% по Налоговому кодексу РФ».