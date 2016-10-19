Саратов, 19 октября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. По прогнозу налоговой службы недобор по налоговым поступлениям в 2016 году только по Саратову может составить 219 млн. рублей. Такие данные озвучил на заседании в Саратовской гордумы озвучил и.о. председателя комитета по финансам мэрии Александр Струков, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

18 октября комитет по финансам отчитался об исполнении бюджета Саратова за 1 полугодие 2016 года: доходы составили 5 млрд 363 млн 804,5 тыс. рублей, расходы — 6 млрд 6 млн 706,2 тыс., дефицит — 642 млн. 901,7 тыс. рублей.

Налоговые поступления выполнены на 41,7% к годовым назначениям, поступления, администрируемые комитетом по управлению имуществом города, исполнены на 37,2%. По словам Александра Струкова, поступления по земельному налогу за 1-е полугодие текущего года составил 100%.

Расходная часть исполнена на 43,4% к бюджетным назначениям. 64,2% от общей суммы расходов направлены на финансирование социальной сферы.

Читайте также: Бюджет Саратова недополучил с граждан НДФЛ в размере 74 млн рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Саратова на 2016 год с очередными поправками утвержден со следующими основными характеристиками: общий объем доходов — 12 млрд 783 млн рублей, общий объем расходов — 13 млрд 839 млн, дефицит — 1 млрд 56 млн или 16,2% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В 2016 году сохранилась тенденция падения налоговых поступлений в казну Саратова. По итогам первого полугодия 2016 года «недоимка» наблюдается по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — около 74 млн рублей, сообщил в июне текущего года и.о. председателя комитета по финансам мэрии Александр Струков.

Напомним, потери бюджета Саратова в 2015 году от недополученных налогов составили 470 млн рублей, из них более 250 млн — НДФЛ. Это связано, как отметил глава Саратова Олег Грищенко, с объективно непростой экономической ситуацией в целом по стране, а именно, из-за замедления темпов роста реальной зарплаты и сокращения численности работающих.

Читайте также: Потери бюджета Саратова — 2015: недополучено налогов на 470 млн рублей