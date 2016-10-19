Сыктывкар, 19 октября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, РСК занимает центральное место в комплексе мер, принятых в республике для поддержки семей с детьми и повышения рождаемости. Так, 2015 году в Коми родились 2236 третьих и последующих детей, что почти на 66% больше в сравнении с 2011 годом, когда была введена выплата. С января по август 2016 года в республике родились 1318 третьих и последующих детей, это почти в 2 раза больше, чем за тот же период 2011 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

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Об эффективности и положительном влиянии на рождаемость предоставляемых в Республике Коми мер соцподержки семей с детьми свидетельствует и увеличение доли третьих и последующих детей в общей численности новорожденных. Так, за 2011 год доля третьих и последующих детей составила 11,9% от общей численности рождённых, за 2015 год — 18,8%, а за 8 месяцев текущего года — 19,9%.

Продление программы регионального семейного капитала на более длительный срок позволит сохранить позитивные результаты в реализации демографической политики и уровень социальной защищенности семей с детьми. Пролонгация РСК стала возможной благодаря высвобождению части бюджетных средств в результате работы правительства Республики Коми по совершенствованию республиканского социального законодательства на основе принципов адресности и нуждаемости, в данном случае — в пользу многодетных семей.

«Региональный семейный капитал сохраняет актуальность и востребованность у семей. С момента введения этой выплаты и по сегодняшний день она служит существенной поддержкой для многодетных семей, поскольку позволяет решить достаточно широкий спектр проблем семьи, начиная от крупных — улучшение жилищных условий, и заканчивая бытовыми — ремонт жилья, оплата жилищно-коммунальных услуг, детских садов», — сообщили в Минтрудсоц РК.

В министерстве также отметили, что продление РСК актуально для семей, которые готовятся стать родителями третьих и последующих детей в будущем году.

«Нужно напомнить, что ещё в прошлом году республика достигла показателей рождаемости выше среднероссийских. В связи с этим с 2017 года прекращается федеральная поддержка на продление программы ежемесячной выплаты малоимущим семьям при рождении в них третьих и последующих детей. С 1 января 2017 года срок действие этой программы завершается. Это значит, что на третьих и последующих детей, рождённых в малоимущих семьях до 2017 года, выплата будет предоставляться как обычно и до тех пор, пока детям не исполнится три года. На новорожденных, появившихся на свет после 31 декабря 2016 года, выплата малоимущим семьям при рождении у них третьих и последующих детей назначаться не будет. На фоне прекращения действия этой выплаты региональный семейный капитал для этих семей послужит существенной поддержкой и даст возможность улучшить материальное положение семьи», — сообщили в республиканском Министерстве труда, занятости и социальной защиты.

Отметим, что региональный семейный капитал в Республике Коми был введён в 2011 году Законом Республики Коми № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми». Этот нормативный акт был принят в рамках исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года в части, касающейся усиления работы по улучшению демографической ситуации в стране.

Размер регионального семейного капитала составляет 150 тысяч рублей. Эта выплата предоставляется матерям, родившим с 1 января 2011 года третьего или последующих детей. Право на получение регионального семейного капитала подтверждается сертификатом. С начала действия этой меры соцподдержки по 1 октября 2016 года сертификаты на региональный семейный капитал получили 8979 жителей Коми, 5607 из них — уже воспользовались средствами выплаты. За все время предоставления РСК расходы республиканского бюджета на эти цели составили — около 663 миллионов рублей.