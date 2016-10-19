Москва, 19 октября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Член Совфеда Алексей Пушков считает логичным отказ США от сотрудничества с Россией по Сирии.

blogfactory.co.uk Американские военные в Сирии

«Госдеп: США не планируют сотрудничать с Россией по Сирии. Ясное дело: разные задачи, разные союзники, разные цели. Цель США — смена режима», — написал сенатор в Twitter.

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США по-прежнему не готовы сотрудничать с Россией в Сирии, за исключением вопроса по предотвращению инцидентов в воздухе, сообщил представитель госдепартамента. «Позиция США относительно сотрудничества с Россией (в Сирии) остается прежней: никакого сотрудничества, кроме предотвращения инцидентов и работы в многосторонних форматах», — сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать заявления российской стороны о готовности совместно с США рассмотреть меры по стабилизации в Алеппо.