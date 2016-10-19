Симферополь, 19 октября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. 140 тыс. рублей — такова средняя сумма взятки в Крыму по данным за девять месяцев этого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Всего с начала года на территории республики было возбуждено 234 уголовных дела, связанных с коррупционными преступлениями. Около трети таких дел возбуждены непосредственно по фактам взяточничества. Общая сумма взяток с начала года по этим делам, посчитали в прокуратуре, составила 7,2 млн рублей, средняя сумма взятки в регионе составляет 140 тыс. рублей.

Помимо фактов взяточничества, в регионе возбуждались дела, связанные со злоупотреблением служебными полномочиями и превышением полномочий, и удельный вес таких преступлений в общей структуре растет.

С начала года суды вынесли приговоры в отношении 94 человек. Большинство фигурантов антикоррупционных дел — чиновники, а также 15 врачей и ветеринарных врачей и девять — сотрудников правоохранительных органов.

Всего с начала года прокуратура в ходе проверок выявила 1,4 тыс. нарушений требований антикоррупционного законодательства, большая часть — в сфере государственной и муниципальной службы. В результате четыре чиновника были уволены в связи с утратой доверия, досрочно прекращены полномочия восьми депутатов, привлечены к дисциплинарной ответственности 269 лиц.