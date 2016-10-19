Москва, 19 октября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Владелец внедорожника Range Rover стоимостью 6 млн рублей обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Оказалось, что злоумышленники бросили машину неподалеку, передает 19 октября ТВЦ.

1dzer.ru Возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел в центре столицы. Угнанный внедорожник, на котором присутствовали механические повреждения, был обнаружен полицейскими рядом с домом в Староконюшенном переулке.

Выяснилось, что угонщики врезались в шлагбаум, когда выезжали из двора, где был припаркован автомобиль. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».